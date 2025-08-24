Нора Недкова събира тен в Бодрум

Нора Недкова събира тен в Турция, научи „Уикенд” лично от нея. Плеймейтката ваканцува в южната ни съседка, защото не харесва нашето море.

„Една седмица ще прекарам в Бодрум. Тук се пека, забавлявам се и като цяло се чувствам чудесно. Преди да замина, приятели ми предложиха да отида с тях на Черноморието ни, но отказах. От Варна съм, но предпочитам да ходя на почивки в чужбина. По нашите курорти все има нещо, което дразни и ядосва летовниците”, сподели ни красавицата. При нея морският сезон е почти целогодишен - дори и през зимата тя плажува в Дубай и в други топли страни.