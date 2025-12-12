Мария с нова песен от Кости! Звездата отчете успешна година и грандиозен хонорар https://hotarena.net/laifstail/mariya-s-nova-pesen-ot-kosti-zvezdata-otchete-uspeshna-godina-i-grandiozen-honorar HotArena.net

След успеха на „Бали-Бали, Дубай“ Мария е с нов хит от румънския музикален продуцент Кости Юнита. Така емблемата на музикалната сцена категорично регистрира една много успешна професионална година.

След като започна с песен от най-големия български композитор Даниел Ганев, лятото Мария зарадва почитателите си с „Бали-Бали, Дубай“ - един от големите летни хитове! През есента Мария направи дуетно парче с най-голямата румънска звезда Цанка Ураган - песента „Харем“ е един от големите хитове в клубовете, а хонорарът на Мария я нарежда сред най-скъпите изпълнители в България - 15 000 лв.!

Сега изпълнителката подготвя поредния си проект БОМБА. Загадка остава дали поводът е рожденият ден на Мария, или подготовка за концерт, което става традиция напоследък за големите имена във фолка в зала Армеец!