Фики и Емрах отидоха на "Бернабеу" (СНИМКИ)

Звездните братя Емрах и Фики Стораро посетиха стадион „Сантяго Бернабеу“ и гледаха на живо двубоя между отборите на Реал Мадрид и Манчестър Сити, завършил 1:2 в полза на „гражданите“.

Малкият Стораро публикува на сторита всяко едно тяхно движение в испанската столица и накрая заключи: „Въпреки че загубихме, беше уникално преживяване“.

Престоят на Фики и Емрах в Испания трая два дни, като двамата успяха и да идат на дискотека заедно с ММА боеца Стоян Копривленски, който също се оказа голям фен на Реал Мадрид.

Емрах публикува заминаването им от стария терминал на ле тището, кацането в испанската столица и дори какво са яли. Наблегнали са на морска храна, особено на скариди. Емрах публикува и кадри на брат си гол, като каза: „В Мадрид съм, но не мога да се наситя на тази гледка“.