Последни
Популярни
Горещи

Окончателно: С 1 тон багаж актриса се прибра от Лондон

https://hotarena.net/az-jenata/okonchatelno-s-1-ton-bagazh-aktrisa-se-pribra-ot-london HotArena.net
HotArena.net
385
Окончателно: С 1 тон багаж актриса се прибра от Лондон

HotArena.net
385

"Отне ми почти месец да опаковам последните 15 години от живота ни в чанти и кашони. Близо тон багаж изпратих от Лондон за София. И все още недоумявам как е възможно да притежаваме толкова много неща. Но новата глава вече е отворена." Така Валентина Каролева разказва за окончателното си приборане в родината, пише България Днес.

Чаровницата, кяото нашумя с великолепната си игра в "Доза щастие", на 5 август се прибра със семемйстовто си от Обединеното кралство. Актрисата влезе в образа на родната си майка и изигра главната роял в лентата на режисьорката Яна Титова. 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.