Окончателно: С 1 тон багаж актриса се прибра от Лондон

"Отне ми почти месец да опаковам последните 15 години от живота ни в чанти и кашони. Близо тон багаж изпратих от Лондон за София. И все още недоумявам как е възможно да притежаваме толкова много неща. Но новата глава вече е отворена." Така Валентина Каролева разказва за окончателното си приборане в родината, пише България Днес.

Чаровницата, кяото нашумя с великолепната си игра в "Доза щастие", на 5 август се прибра със семемйстовто си от Обединеното кралство. Актрисата влезе в образа на родната си майка и изигра главната роял в лентата на режисьорката Яна Титова.



