Последни
Популярни
Горещи

Райна мечтае за старомодна любов

https://hotarena.net/az-jenata/rayna-mechtae-za-staromodna-lyubov HotArena.net
HotArena.net
539
Райна мечтае за старомодна любов

HotArena.net
539

Фолкпевицата Райна мечтае за старомодна любов. 43-годишната изпълнителка вече се е уморила от фалша на съвремието и бленува за истинска обич като тази от филмите, пише България Днес.

"Искам старомодна любов. От онази, за която не е срамно да пророниш сълза. От онази, за кяото не е нужно всички да знаят. Стигат ти най-близките. От онази, за която сутрин се будиш с усивка. Защото знаеш, че я има. От онази, за която ти стига да погледнеш снимката му в портфейла си, когато не е до теб", написа македонският славей.

Думите са красив цитат на поетесата Кристияна Светославова. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.