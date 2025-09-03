Фолкпевицата Райна мечтае за старомодна любов. 43-годишната изпълнителка вече се е уморила от фалша на съвремието и бленува за истинска обич като тази от филмите, пише България Днес.

"Искам старомодна любов. От онази, за която не е срамно да пророниш сълза. От онази, за кяото не е нужно всички да знаят. Стигат ти най-близките. От онази, за която сутрин се будиш с усивка. Защото знаеш, че я има. От онази, за която ти стига да погледнеш снимката му в портфейла си, когато не е до теб", написа македонският славей.

Думите са красив цитат на поетесата Кристияна Светославова.