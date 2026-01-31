Последни
Секси психоложка разкри как вдъхновява футболисти

Сексапилната футболна психоложка Лилия Стефанова разкри своята формула за успех сред професионалните спортисти.

С дългогодишен опит в работата с елитни състезатели, тя залага не само на психическа устойчивост, но и на силна вътрешна мотивация.

"Като цяло бих казала, че съм амбициозна натура. Специализацията ми е спортна психология и много години съм работила с професионални състезатели. Основата, на която стоим, е да не се отказваме. Когато се откажем – това е 100% провал, а когато не се откажем, винаги имаме поне 50% шанс за победа", споделя Стефанова в предаването "Тази събота и неделя по Би Ти Ви.

Според нея именно психиката често прави разликата между успеха и загубата.

