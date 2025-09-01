Студентка е Мис Кисело мляко

18-годишната студентка в Медицинския университет в Пловдив Добринка Костадинова е новата носителка на титлата „Мис Родопи - Кралица на киселото мляко 2025".

Тя бе избрана на конкурса в родното си родопско село Момчиловци по време на Фестивала на киселото мляко, пише Телеграф. Сцената се превърна в празник на красотата, традицията и младостта, публиката посрещна с аплодисменти новата носителка на престижната титла.

Тази година короната бе присъдена на 18-годишната Добринка Костадинова от с. Момчиловци. Фестивалът на киселото мляко в Момчиловци отново доказа, че съчетава традиция и съвременност, като събира хора от различни краища на страната в името една от най-българските емблеми - киселото мляко.