Последни
Популярни
Горещи

Студентка е Мис Кисело мляко

https://hotarena.net/az-jenata/studentka-e-mis-kiselo-mlyako HotArena.net
HotArena.net
203
Студентка е Мис Кисело мляко

HotArena.net
203

 

18-годишната студентка в Медицинския университет в Пловдив Добринка Костадинова е новата носителка на титлата „Мис Родопи - Кралица на киселото мляко 2025".

Тя бе избрана на конкурса в родното си родопско село Момчиловци по време на Фестивала на киселото мляко, пише Телеграф. Сцената се превърна в празник на красотата, традицията и младостта, публиката посрещна с аплодисменти новата носителка на престижната титла. 

Тази година короната бе присъдена на 18-годишната Добринка Костадинова от с. Момчиловци. Фестивалът на киселото мляко в Момчиловци отново доказа, че съчетава традиция и съвременност, като събира хора от различни краища на страната в името една от най-българските емблеми - киселото мляко. 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.