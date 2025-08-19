Вики от “Ергенът” стана на 32, била си подарък

Виктория Асенова, която много хора познават от участието й в „Ергенът“, празнува рожден ден вчера.

На 18 август тя навършва 32 години. „Днес ще запаля само една свещичка - не за годините, не за хората, а за мен самата и за това, че майка ми ме е дарила с живот“, написа Виктория. Тя си пожела най-важното, а именно - здраве. „С тази свещичка затварям вратите, зад които стоят хора с големи обещания и никакви действия“, пише тя.

Виктория си обещава да пази светлината и да обича хората около себе си, да следва мечтите си и да превръща желанията си в реалност, пише България Днес.