Последни
Популярни
Горещи

Зейнеб разкри тайната на успешната връзка

https://hotarena.net/az-jenata/zeyneb-razkri-taynata-na-uspeshnata-vrazka HotArena.net
HotArena.net
511
Зейнеб разкри тайната на успешната връзка

HotArena.net
511

 

Зейнеб Маджурова откри наскоро тайната на успешната и дългогодишна връзка. Бившата панелистка на Гала побърза да сподели рецептата пред свои фенки.

„Винаги съм вярвала, че любовта е първопричината една връзка да пребъде във времето. Може би когато има любов в най-чистата й форма, тя е лесна. Тя е красива", смята риалити героинята.

„Но към любовта бих добавила още един елемент - респекта. Уважението един към друг е онзи невидим страж, който дори в конфликтни ситуации не позволява да прекрачим границите на гнева”, убедена е Зейнеб, пише България Днес. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.