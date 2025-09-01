Зейнеб разкри тайната на успешната връзка

Зейнеб Маджурова откри наскоро тайната на успешната и дългогодишна връзка. Бившата панелистка на Гала побърза да сподели рецептата пред свои фенки.

„Винаги съм вярвала, че любовта е първопричината една връзка да пребъде във времето. Може би когато има любов в най-чистата й форма, тя е лесна. Тя е красива", смята риалити героинята.

„Но към любовта бих добавила още един елемент - респекта. Уважението един към друг е онзи невидим страж, който дори в конфликтни ситуации не позволява да прекрачим границите на гнева”, убедена е Зейнеб, пише България Днес.