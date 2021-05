Букмейкърите изхвърлиха България от Топ 5 на Евровизия

06 Май 2021, 16:13

Песента на Виктория Георгиева Growing Up is Getting Old е с все по-малки шансове за победа на тазгодишното издание на "Евровизия" и вероятно няма да влезе и в челната тройка, узна HotArena.





Това сочи класацията на сайта eurovisionworld.com, изготвена от букмейкърските залози, според които България се очаква да заеме 6-о място в предстоящото състезание, видя HotNews. В последните пет години, резултатите от залозите са съответствали и победителят винаги е прогнозиран на 100% още преди самото събитие, което ще се проведе на 20 и 22 май, когато са полуфиналите.





Голяма част от феновете на Виктория у нас и по-света са на мнение, че песента й може да е шедьовър, но за "Евровизия" е била по-подходяща Imaginary Friend, която беше в селекцията на изпълнителката, но в крайна сметка тя и екипа й избраха Growing Up is Getting Old да ни представи. Още преди избора й букмейкърите отреждаха второ място за певицата ни, но в последствие изпълнението й бързо отстъпи място надолу и в крайна сметка стигна до 6-а позиция.





Ако съдим по интереса към българското парче в платформите за видеобмен, то резултата не е особено задоволителен. Към момента песента на българката има малко над 510 000 гледания в официалния канал на конкурса в YouTube - Eurovision Song Contest. Това е нищо в сравнение със сочената за фаворит тази година, а именно представителката на Малта - Destiny и песента й Je Me Casse, която е набрала почти 6 милиона гледания. Growing Up is Getting Old на нашата Вики има няколко качени видеоклипа в официалния й канал в Тубата, но дори и общо сумирани не надвишават милион и половина гледания.





Тези дни Виктория щурмува Испания, където беше част от популярното телевизионно шоу в Испания - Rocío, contar la verdad para seguir viva. По повод гастрола си там, тя направи и испанска версия на Growing Up is Getting Old, която се прие добре от местната публика. “Виктория е страхотен талант. Радвам се, че ни гостува в Испания. Бих се радвал изключително много, ако направим дует заедно. Смятам, че ще се получи нещо наистина магично”, заяви испанският участник на "Евровизия 2021" Блас Канто. Двамата имаха възможността да се запознаят по време на участието й в шоуто, пише Телеграф.