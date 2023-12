Арета Франклин пропусна погребението на Уитни Хюстън Вчера гласовитата Арета Франклин отмени участието си в програмата за погребението на кръщелницата си Уитни Хюстън. 69-годишната певица е трябвало да изпълни псента The greatest love of all в църквата в Нюарк, Ню Джърси, но според думите на нейния говорител, тя не се чувствала добре. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/areta-franklin-propusna-pogrebenieto-na-uitni-hustyn HotArena.net

Вчера гласовитата Арета Франклин отмени участието си в програмата за погребението на кръщелницата си Уитни Хюстън. 69-годишната певица е трябвало да изпълни псента The greatest love of all в църквата в Нюарк, Ню Джърси, но според думите на нейния говорител, тя не се чувствала добре.