Бебето на Пинк за първи път на разходка

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Закрепена с раничка тип "кенгуро" на гърдите на баща си, малката <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px;">Уилоу Сейдж Харт</span></span> за първи път излязла на чист въздух след раждането си.</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> </span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Пинк и съпругът й за първи път извели на разходка малката си дъщеричка из плажовете на Малибу, навръщане от профилактичния преглед в болницата, където Уилоу била родена.</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> </span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Гордите родители подготвили добре за следобедната разходка четиридневното си бебче, като покрили главичката му с шапка, която да го предпази от калифорнийското слънце.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Мама Пинк умишлено поверила малката принцеса на таткото, тъй като още доста време ще има да се грижи за възстановяването на корема си, тъй като детето било родено с помощта на цезарово сечение.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Нейната задача, през първата им разходка след раждането, била да запечата чрез фотографиране, някои от най-сладките моменти със семейството си.</span></span></p>