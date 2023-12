Чули Пол Макартни да реве, ще съди журналисти Бившият Бийтълс Пол Макартни заплаши, че ще си търси правата по съдебен път, след като стана ясно, че журналисти от News of The World са подслушвали телефона на бившата му жена. В интервю за телевизия в Синсинати, САЩ, където е на турне, певецът заяви: Ще се обърна към властите, веднага след като завърша концертите си. Смятам, че това е безцеремонно нарушаване на човешките права. Мисля, че са го правили от доста време и че ние не сме единствените хора, които знаят. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/chuli-pol-makartni-da-reve-shte-sydi-jurnalisti HotArena.net HotArena.net 10920 Бившият Бийтълс Пол Макартни заплаши, че ще си търси правата по съдебен път, след като стана ясно, че журналисти от News of The World са подслушвали телефона на бившата му жена. В интервю за телевизия в Синсинати, САЩ, където е на турне, певецът заяви: Ще се обърна към властите, веднага след като завърша концертите си. Смятам, че това е безцеремонно нарушаване на човешките права. Мисля, че са го правили от доста време и че ние не сме единствените хора, които знаят.

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Бившият Бийтълс Пол Макартни заплаши, че ще си търси правата по съдебен път, след като стана ясно, че журналисти от News of The World са подслушвали телефона на бившата му жена.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">В интервю за телевизия в Синсинати, САЩ, където е на турне, певецът заяви: "Ще се обърна към властите, веднага след като завърша концертите си. Смятам, че това е безцеремонно нарушаване на човешките права. Мисля, че са го правили от доста време и че ние не сме единствените хора, които знаят".</span></span><br /> <br /> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Според Mirror от вестника на Мърдок са следели отблизо развитието на семейния скандал между Макартни и жена му Хедър Милс, довел до развода им. News of The World е публикувал интимна информация, която се оказва, че е взета от телефонния секретар на Хедър. Пол й оставил трогателно съобщение, в което разплакан я молел да се върне при него. "Той звучеше отчаян, самотен и нещастен", казва източник на Mirror.</span></span><br /> </p> <p> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Бившата съпруга на певеца е само една от десетките потърпевши - политици, звезди и жертви на престъпления, чиито телефони са се подслушвали от журналисти от News of the World. В следствие на скандала, който доби широка популярност не само в Англия, най-големият таблоид в страната беше затворен.</span></span></p>