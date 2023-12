Деми Мур - ексхибиционистка? Деми Мур определено не е срамежлива, щом стане дума за показване на тялото й. 48-годишната актриса дори собственоръчно публикува своя полу-гола снимка в профила си в Туитър, която беше съпроводена в надписа remember...you've got your own back. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/demi-mur-ekshibicionistka HotArena.net HotArena.net 32291 Деми Мур определено не е срамежлива, щом стане дума за показване на тялото й. 48-годишната актриса дори собственоръчно публикува своя полу-гола снимка в профила си в Туитър, която беше съпроводена в надписа remember...you've got your own back.

<p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">Деми Мур определено не е срамежлива, щом стане дума за показване на тялото й.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">48-годишната актриса дори собственоръчно публикува своя полу-гола снимка в профила си в Туитър, която беше съпроводена в надписа "<span lang="EN">remember...you've got your own back".</span></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG">В снимката, направена от самата нея, с помощта на огледало, Мур позира гола до кръста в гръб (за наше и ваше съжаление).</span></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG">Тя била заснета късно вечерта в четвъртък в банята в дома й, но това не й попречило да прибави черните си големи очила като аксесоар за фотото.</span></span></span></p>