Хълк Хоган крие интимните части на щерка си с ръце Примири се, Хълк. Такива са те младите - отгледаш ги от едно парче месо и като станат на 20+, току лъснат по без гащи в някоя фотосесия. Повечето деца се притесняват, когато бащите им танцуват като идиоти, подпийнали след коледната вечеря или когато извадят бебешките им снимки, за да покажат на кандидат-зетя, колко сладко детенце е била годеницата му. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/hylk-hogan-krie-intimnite-chasti-na-shterka-si-s-ryce HotArena.net HotArena.net 25522 Примири се, Хълк. Такива са те младите - отгледаш ги от едно парче месо и като станат на 20+, току лъснат по без гащи в някоя фотосесия. Повечето деца се притесняват, когато бащите им танцуват като идиоти, подпийнали след коледната вечеря или когато извадят бебешките им снимки, за да покажат на кандидат-зетя, колко сладко детенце е била годеницата му.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Примири се, Хълк. Такива са те младите - отгледаш ги от едно парче месо и като станат на 20+, току лъснат по без гащи в някоя фотосесия.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Повечето деца се притесняват, когато бащите им танцуват като идиоти, подпийнали след коледната вечеря или когато извадят бебешките им снимки, за да покажат на кандидат-зетя, колко сладко детенце е била годеницата му.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Така като гледаме обаче, щерката на Хоган, Брук, не й пука особено от това, че баща й ще види лъсналия й задник на някоя от снимките от новата й сесия за кампания PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), на които русото изкушение бива затворена чисто гола в клетка.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Гордото татенце и дъщеря му били щракнати в забавни пози, по време на изложбата „Жени в клетки”.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Поставяйки ръце върху снимката, Хълк Хоган понечил да прикрие прелестите на Брук, която уж засрамено стояла до него и се кикотела.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Вече е късно, Хълк ... Всички я видяхме! :)</span></span></p>