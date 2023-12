И Лиан Раймс не мина без нова татуировка И Лиан Раймс не можа да изтрае без да се види как ще изглежда финото й телце без мъничко мастило по него. 28-годишната звезда, която през април се омъжи за актьора от сериала От местопрестъплението, по който всички жени въздишаха пред екраните, направи временна татуировка от дясната страна на тялото си в негова чест. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/i-lian-raims-ne-mina-bez-nova-tatuirovka HotArena.net HotArena.net 14210 И Лиан Раймс не можа да изтрае без да се види как ще изглежда финото й телце без мъничко мастило по него. 28-годишната звезда, която през април се омъжи за актьора от сериала От местопрестъплението, по който всички жени въздишаха пред екраните, направи временна татуировка от дясната страна на тялото си в негова чест.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">И Лиан Раймс не можа да изтрае без да се види как ще изглежда финото й телце без мъничко мастило по него.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">28-годишната звезда, която през април се омъжи за актьора от сериала "От местопрестъплението", по който всички жени въздишаха пред екраните, направи временна татуировка от дясната страна на тялото си в негова чест.</span></span></p> <p> </p> <p> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Тя гордо показа шаблона, по който бил направен надписът, гласящ:</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">"You gave me the courage to be truthful. I promise to give you the comfort to be trustful"</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Не е известно дали Лиан, която вече има истинска татуировка на корема си, има планове да я преправи в перманентна.</span></span></p>