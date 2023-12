Изтече нова песен на Мадона в нета - била бясна Певицата Мадона е много разстроена от новината, че демо версията на новата й песен Give Me All Your Love е изтекла в Мрежата, съобщават американски таблоиди. Според мениджъра й Гай Осиъри, звездата се разстроила най-вече от факта, че феновете й ще слушат незавършения вариант на парчето, преди то да излезе на пазара официално. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/izteche-nova-pesen-na-madona-v-neta-bila-bqsna HotArena.net HotArena.net 15225 Певицата Мадона е много разстроена от новината, че демо версията на новата й песен Give Me All Your Love е изтекла в Мрежата, съобщават американски таблоиди. Според мениджъра й Гай Осиъри, звездата се разстроила най-вече от факта, че феновете й ще слушат незавършения вариант на парчето, преди то да излезе на пазара официално.

<p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">Певицата Мадона е много разстроена от новината, че демо версията на новата й песен "Give Me All Your Love" е изтекла в Мрежата, съобщават американски таблоиди.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">Според мениджъра й Гай Осиъри, звездата се разстроила най-вече от факта, че феновете й ще слушат незавършения вариант на парчето, преди то да излезе на пазара официално. Песента, която е част от новия албум на Кралицата на попа, вече се слуша от милиони меломани по света,пише БГНЕС.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">"Мадона тази сутрин ми каза, че според нея истинските й почитатели няма да слушат парчето, което изтече. Който и да е отговорен за стореното, молим го да спре. Щастлив съм, че демо версията се харесва на слушателите, но сме дълбоко разстроени от преждевременното й изтичане", сподели в интервю Осиъри.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"> <a href="http://lifestyle.ibox.bg/" target="_blank">Lyfestyle.bg</a></span></span></p>