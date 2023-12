Ким Кардашиян плаче от щастие: Чака второ бебе! https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/kim-kardashiian-plache-ot-shtastie-chaka-vtoro-bebe HotArena.net HotArena.net 26908



Най-накрая мечтата й се сбъдна! След безброй терзания и тревоги, Ким Кардашиян обяви, че отново ще става майка, научи HotArena.





Риалити звездата, която първо се кълнеше, че не иска да ражда дете, после пък плачеше, че не може да забременее, официално потвърди, че отново ще направи Кание Уест баща.





След раждането на дъщеря им Норт Уест, Ким разкри, че има проблеми и шансовете й да забременее са минимални. В същото време, ако успее, то най-вероятно ще се стигне и до операция за премахване на матката й.





След много слухове, коментари и спорове, двойката най-после, че отново ще стават родители. И за целта се решили на изкуствено осеменяване.





Изглежда, че щастието се усмихна най-после на Ким и тя се сдоби с желаната награда – а именно – още едно дете. В последния епизод на шоуто Keeping Up with the Kardashians бе публикувана кратка сцена, в която Ким получава съобщение от лекаря, че отново е бременна.





Изборът на риалити звездата да анонсира бременността си по телевизията, не е първият трик, който използва. Тя дори засне собственото си раждане, след това и сватбата си и дори части от медения си месец, за да задържи интереса към себе си.





В ефир бяха обсъдени и проблемите й за второ зачеване, но както изглежда с Кание са постигнали успех и в тази посока. В крайна сметка риалити звездата рони сълзи на щастие, че отново ще стане майка.







И естествено прави всичко възможно, за да вдигне рейтинга на шоуто си.