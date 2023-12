Лейди Гага окраде Мадона Певицата изпада в истерия всеки път, когато я сравнят с някого от колегите й в музикалния бранш. Последното й парче „Born this way” обаче предизвика куп полемики, сред които и такива, че е копирано. Когато на Гага й се налага да дава обяснение, удобно започва да увърта и да лее сълзи. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/leidi-gaga-okrade-madona HotArena.net HotArena.net 61320 Певицата изпада в истерия всеки път, когато я сравнят с някого от колегите й в музикалния бранш. Последното й парче „Born this way” обаче предизвика куп полемики, сред които и такива, че е копирано. Когато на Гага й се налага да дава обяснение, удобно започва да увърта и да лее сълзи.

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Певицата Лейди Гага изпада в истерия всеки път, когато я сравнят с някого от колегите й в музикалния бранш. Последното й парче „</strong><strong>Born this way” обаче предизвика куп полемики, сред които и такива, че е копирано. </strong></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Когато на Гага й се налага да дава обяснение, удобно започва да увърта и да лее сълзи. Така се случи и по време на първото й публично изявления след като тръгнаха обвиненията, че е копирала песента на "Express Yourself" за своя хит "Born This Way". Критици и фенове намериха съмнителна прилика в двете парчета, но разликата е, че песента на Мадона излезе още през 1989 г.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Гага приела обвиненията, че е ограбила труда на Мадона с истинска душевна болка и се разплака в интервю, когато била запитана за плагиатството. За сп. "NME" тя казала:</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">"Не съм толкова глупава, че да крада от други изпълнители... аз си пиша текстовете на песните. Написала съм толкова много музика. Защо да открадвам нещо от някой друг? Това е тъпо. Смешно е да ме питате подобен въпрос. Ще ви погледна в очите и ще ви кажа, че не съм откраднала нито една мелодия!".</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Тук вече звездата се изнервила максимално и започнала истинска словесна атака към журналиста.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> "Ако пуснете двете песни, ще разберете, че само акордът е подобен. Същият, който се използва в диско музиката вече 50 години. Само защото аз съм първата певица, която успява да го вкара в топ класациите, не значи, че плагиатствам. Значи, че имам акъл! Съжалявам!", гневи се Гага.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">"Тъпият слух, че "Born This Way" прилича на "Express Yourself" ме шокира. Чувствам, че Господ ме вдъхнови за тази песен! Когато искаш да кажеш нещо на света, няма нищо лошо да го направиш. Не е погрешно!", заявява тя и избухнала в сълзи</span></span></p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/12wP5W2R0wY" title="YouTube video player" width="640">&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;</iframe></div> <div class="media_embed"> </div> <div class="media_embed"> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/wV1FrqwZyKw" title="YouTube video player" width="640">&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;</iframe></div> </div>