Лейди Гага пак с най-много номинации на MTV наградите

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Лейди Гага получи общо шест номинации за тазгодишните европейски награди на MTV, които ще се връчат на 6 ноември в Белфаст, предаде "Би Би Си Нюзбийт".</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Певицата от Ню Йорк може да вземе статуетка за най-добър лайв, най-добра поп изпълнителка и най-добра изпълнителка. За последната тя ще се бори с Адел, която към момента е най-продавания изпълнител за 2011 г. и е включена в категориите за най-добра песен - Rolling In The Deep, както и за най-добро видео към същото парче.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">С по четири номинации са Кейти Пери и Бруно Марс. Сред борещите се за наградите са също така Адел, Джъстин Бийбър и "Търти Секъндс ту Марс".</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Категорията "Най-много фенове" е нова за тазгодишните награди. От 19 септември почитателите на музикалните изпълнители ще могат да гласуват за своите фаворити на сайта www.mtvema.com.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Миналата година европейски награди на MTV се проведоха в Мадрид и бяха гледани от 22,2 млн. души. Тогава Лейди Гага си тръгна с отличия за най-добра поп изпълнителка, най-добра изпълнителка и най-добра песен. На сцената на церемонията през 2010 г. се качиха Риана, Кание Уест, План Би, Kings of Leon и Кейти Пери.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"> </span></span><a href="http://lifestyle.ibox.bg/"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Lifestyle.bg</span></span></a></p>