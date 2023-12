Мрачните тайни на Джако изплуваха (Вижте защо певецът не е понасял лицето си)

Разкритията около живота на покойния крал на попа Майкъл Джексън не спират дори след шест години от смъртта му.

Най-новите подробности от живота на краля на попа са разкрити в книгата, написана от неговия бивш мениджър Франк ди Лео. Ди Лео беше с Джексън на върха на кариерата му през 80-те, но почина през 2011 г. в 63-та година от живота си, след усложнения от операция на сърцето.

В неиздадената доскоро биография "Di Leo: I Am Going To Set The Record Straight" са открити подробности от живота на Джексън, а издател на книгата и на тайните записки на Ди Лео по адрес на Джако, е бившият му сътрудник Марк Ламика. Ламика твърди, че Ди Лео е знаел, че мафията планира да убие Майкъл Джексън, а той се е опитал да го предотврати.

Също така разкрива подробности за неговата мания по естетичната хирургия. "Майкъл каза на Франк в телефонен разговор, че не може да понесе това, да вижда лицето на баща си Джоузеф Джексън, когато се погледне в огледалото.