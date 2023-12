Отиде си бащата на алтернативния рок Лу Рийд Легендарния рок музикант Лу Рийд си отиде! Звездата издъхна на 71 години в дома си. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/otide-si-bashtata-na-alternativniq-rok-lu-riid HotArena.net HotArena.net 9464 Легендарния рок музикант Лу Рийд си отиде! Звездата издъхна на 71 години в дома си.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Легендарния рок музикант Лу Рийд си отиде! Звездата издъхна на 71 години в дома си.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Смятаният за баща на алтернативния рок музикант, издъхна само няколко месеца след трансплантация на черен дроб през май тази година. Причините за смъртта му са неизвестни, но кончината му потопи в сълзи Америка.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Лу Рийд е познат като основател, китарист и вокалист на групата The Velvet Underground. И макар формата да беше слабо позната, за мнозина Лу беше един от бащите на алтернативната рок музика.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Сред най-големите хитове на покойния музикант са \'Walk On The Wild Side“. След разпадането на групата той прави шеметна соло кариера и се превръща в една от рок иконите в света на музиката.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">След като от „Rolling Stone“ съобщиха с огромно прискърбие новината, звездите на рока една по една изразиха почитта си към легендарния музикант.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Били Айдъл, готвачът Антъни Борден, Къртни Лав, писателят Салман Рушди и звездите от Red Hot Chili Peppers бяха сред първите, които изразиха съболезнованията си от загубата на музиканта. А хиляди фенове изразиха скръбта си в социалните мрежи.</span></p>