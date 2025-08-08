Георги, рязал Дебора, вече е освободен!

Георги Георгиев, който е подсъдим, че е рязал Дебора Михайлова с макетен нож, излиза от ареста.

Окръжен съд - Пловдив вчера потвърди определението на колегите си от долната инстанция пусна Георгиев срещу гаранция от 10 000 лева.

Мъжът прекара повече от 2 години в ареста. Той бе закопчан през 2023 г. в Стара Загора, след като стана ясно, че на момичето са нанесени над 400 рани с макетен нож. Делото бе прехвърлено в Пловдив, тъй като всички съдии в Стара Загора си направиха отвод.

„Дебора е притеснена. Няма друг начин, по който да се чувства", каза пред „Телеграф" адвокатът й Делян Славов. „От датата на деянието са минали повече от две години. Делото се проточи доста, така че е нормално в даден момент да го пуснат", допълни юристът. По думите му процесът срещу Георгиев продължава. Предстоят разпити на свидетели, има и експертизи, които са назначени. Защитникът припомни, че в началото на тази година процесът стартира отначало, тъй като съдебният състав в града на тепетата си направи отвод.

Причината - снимка в социалните мрежи, публикувана от член на състава и насочена срещу домашното насилие. След случая с Дебора в страната се надигна вълна от протести. Защитата на Георгиев изрази съмнение в безпристрастността на съда и поиска той да се отведе. Отводът на състава дойде в края на делото, когато се очакваха само обясненията на подсъдимия и заключителните пледоарии на страните. Георгиев е подсъдим за нанасяне на средна телесна повреда, принуда и закана с убийство.