Принц Хари се жени за Пипа Мидълтън?

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Приятелите на британския принц Хари планират да го обвържат с Пипа Мидълтън, гласи най-прясната новина от Острова. По-малката сестра на Кейт отдавна е сред най-желаните хубавици в кралство Британия.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Още на сватбата на Кейт и Уилям, между Пипа и Хари прехвърчаха искри. И двамата са луди купонджии, обичат да се забавляват и ненавиждат дворцовия етикет, разкриват техни близки.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Покрай чести срещи между двамата, на приятелите на Хари им хрумнала блестящата идея да го оженят за Пипа. След скандалните снимки, на които принца лъсна гол, другарите му решиха, че е време да се задоми.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Според близки до принца, той изпитва силни чувства към нея. И веднага след връщането си от мисията в Афганистан ще започне да я ухажва.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Колеги на принца от военния корпус в Близкия Изток също коментират, че принцът очевидно е увлечен по нея. Тъй като в свободното си време се развлича като чете най-новата й книга за организиране на светски събития „Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friend\".</span></p>