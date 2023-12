Шиниъд О\'Конър с нов опит за самоубийство (Спасиха ли я?)

Ирландската певица Шиниъд О\'Конър направи пореден опит за самоубийство. Това е четвърти път, в който изпълнителката опитва да посегне на живота си и по чудо успява да се спаси, научи HotArena.

По информация на ирланските медии, изпълнителката е добре и получава медицинско лечение след последния си опит за самоубийство, Това потвърди и дъблинската полиция.

О\'Конър е намерена в хотелска стая от полицията, след съобщение, което тя самата публикува в социалните мрежи, в което обяснява, че е взела свръхдоза наркотици с намерение да се самоубие.





В съобщението, което тя публикува снощи и която беше обявено за \"самоубийствено писмо\", Шиниъд обяснява, че имала \"самоубийствена стража\" през последните 2 седмици поради страха, че може да посегне на живота си.

Което и прави, веднага щом е оставена без надзор.

Шиниъд О\'Конър от години се бори с биполярно заболяване и клинична депресия, а през август тази година й беше направена и хистеректомия. Тя е майка на 4 деца, но по мединска преценка, бе решено повече да не забременява.

Шиниъд О\'Конър е една от най-скандалните певици вече 25 години, а най-големият си успех е постигнала през 1990 г. с римейк на хита от Принс, Nothing Compares To You.