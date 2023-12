Скандалният клип на Гага взриви пуританите (Видео) Дългоочакваното видео към Judas е вече факт и стана трън в очите на много хора още преди да се появи, заради фанатични религиозни организации. Режисьор на клипа е самата певица, която влиза и в образа на Мария Магдалена, а в главната мъжка роля на Юда е 42-годишният актьор Норман Рийдъс (Светците от Бундок, Блейд II и тв сериала Живите мъртви) https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/skandalniqt-klip-na-gaga-vzrivi-puritanite-video HotArena.net HotArena.net 48377 Дългоочакваното видео към Judas е вече факт и стана трън в очите на много хора още преди да се появи, заради фанатични религиозни организации. Режисьор на клипа е самата певица, която влиза и в образа на Мария Магдалена, а в главната мъжка роля на Юда е 42-годишният актьор Норман Рийдъс (Светците от Бундок, Блейд II и тв сериала Живите мъртви)

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Дългоочакваното видео към "Judas" е вече факт и стана трън в очите на много хора още преди да се появи, заради фанатични религиозни организации</strong>.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Режисьор на клипа е самата певица, която влиза и в образа на Мария Магдалена, а в главната мъжка роля на Юда е 42-годишният актьор Норман Рийдъс ("Светците от Бундок", "Блейд II" и тв сериала "Живите мъртви")</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Видеото с библейска тематика представя Иисус и неговите 12 Апостоли като рокерска банда и като цяло прилича на нещо средно между старо видео на Майкъл Джексън и Army of Lovers.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Ако са верни слуховете, че е струвал 10 милиона долара, то всички са в огромно недоумение къде точно са инвестирани те.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Judas е вторият сингъл от втория албум на Lady Gaga - Born This Way, който ще излезе на 23 май.</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Междувременно певицата завърши успешно 18-месечното си турне, на което направи 200 спирки по данни на Billboard Boxscore, приходи в размер на $227.4 млн. и обща посещаемост, надхвърляща 2.5 млн. души.</span></span></p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/wagn8Wrmzuc" width="640">&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;</iframe></div>