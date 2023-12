Soulja Boy си подари частен самолет за рождения ден Повечето хора отбелязват навършването на 21-вата си годишнина със скромно парти и тук- там някой подарък. Неее ... Не и ако сте мултимилионер, рапър и продуцент! DeAndre Cortez Way, или иначе казано Soulja Boy, изпълнителят зад когото стоят хитове като Crank That и Turn My Swag On , пръснал цели 55 милиона долара, за да си направи подобаващ подарък за 21-вата си годишнина...а именно - частен самолет. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/soulja-boy-si-podari-chasten-samolet-za-rojdeniq-den HotArena.net HotArena.net 14371 Повечето хора отбелязват навършването на 21-вата си годишнина със скромно парти и тук- там някой подарък. Неее ... Не и ако сте мултимилионер, рапър и продуцент! DeAndre Cortez Way, или иначе казано Soulja Boy, изпълнителят зад когото стоят хитове като Crank That и Turn My Swag On , пръснал цели 55 милиона долара, за да си направи подобаващ подарък за 21-вата си годишнина...а именно - частен самолет.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Повечето хора отбелязват навършването на 21-вата си годишнина със скромно парти и тук- там някой подарък.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Неее ... Не и ако сте мултимилионер, рапър и продуцент!</span></span><br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">DeAndre Cortez Way, или иначе казано Soulja Boy, изпълнителят зад когото стоят хитове като " Crank That " и " Turn My Swag On ", пръснал цели 55 милиона долара, за да си направи подобаващ подарък за 21-вата си годишнина...а именно - частен самолет.</span></span><br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Всъщност цената му била някакви си 35 млн. долара, но певецът решил, че е твърде "постен" и налял допълнително още $ 20 млн.</span></span><br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Модернизирането включвало - италиански кожени седалки, телевизори с плосък екран, четири бара с алкохол, нова баня, бразилски шкафове от твърда дървесина и поръчково направено оцветяване на екстериора в неговото лого.</span></span><br /> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">И празникът не спира до тук! Вчера вечерта партито се състояло в Маями, където джобът на Soulja Boy олекнал с още някакви си $ 300 хил.</span></span><br /> <br /> <br /> <br /> </p>