Съдят Мадона за плагиатство Поп кралицата Мадона е доста угрижена напоследък. Изпълнителката не успя да намери спокойствие дори и след посещение на Кабала център в Ню Йорк вчера. Повод за тревогите й са обвиненията на бразилския музикант Жоао Бразил, който твърди, че звездата е откраднала песента му. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/sydqt-madona-za-plagiatstvo HotArena.net HotArena.net 15414 Поп кралицата Мадона е доста угрижена напоследък. Изпълнителката не успя да намери спокойствие дори и след посещение на Кабала център в Ню Йорк вчера. Повод за тревогите й са обвиненията на бразилския музикант Жоао Бразил, който твърди, че звездата е откраднала песента му.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Поп кралицата Мадона е доста угрижена напоследък. Изпълнителката не успя да намери спокойствие дори и след посещение на Кабала център в Ню Йорк вчера. Повод за тревогите й са обвиненията на бразилския музикант Жоао Бразил, който твърди, че звездата е откраднала песента му. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Според твърденията на бразилеца, припева на песента на Мадж „Give Me All your Luvin“ е напълно идентичен с този на неговата песен „LOVE Banana“. И двете песни започват с виковете на мажоретки, които в песента на Жоао крещят „LOVE Banana“, а в песента на поп кралицата „LUV Madonna“. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Фенове на бразилския музикант, който живее в Лондон, също отбелязват, че между двете песни има голяма прилика. Самият Жоао заяви пред медиите, че е фен на Мадона и не иска да се съди с нея. Но музикалната компания, която притежава правата над песента му смята да заведе дело срещу поп кралицата за плагиатство. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cItHOl5LRWg" width="560"></iframe></div> <div class="media_embed"> </div> <div class="media_embed"> </div> <div class="media_embed"> </div>