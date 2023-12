В САЩ ще издадат книга с цитати на Стив Джобс В края на месец октомври американската издателска къща Agate Publishing ще пусне на пазара книгата Аз, Стив: Стив Джобс за себе си (I, Steve: Steve Jobs In His Own Words), съобщава ABC News Online. Книгата от 160 страници, чийто редактор е Джордж Бийм, ще представлява колекция от изказвания на бившия главен изпълнителен директор на концерна Apple Стив Джобс. В анотация на книгата, публикувана на сайта на издателството, се уточнява, че сборникът ще включва повече от двеста цитата. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/v-sasht-shte-izdadat-kniga-s-citati-na-stiv-djobs HotArena.net HotArena.net 12019 В края на месец октомври американската издателска къща Agate Publishing ще пусне на пазара книгата Аз, Стив: Стив Джобс за себе си (I, Steve: Steve Jobs In His Own Words), съобщава ABC News Online. Книгата от 160 страници, чийто редактор е Джордж Бийм, ще представлява колекция от изказвания на бившия главен изпълнителен директор на концерна Apple Стив Джобс. В анотация на книгата, публикувана на сайта на издателството, се уточнява, че сборникът ще включва повече от двеста цитата.

<p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">В края на месец октомври американската издателска къща Agate Publishing ще пусне на пазара книгата "Аз, Стив: Стив Джобс за себе си" ("I, Steve: Steve Jobs In His Own Words"), съобщава ABC News Online.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">Книгата от 160 страници, чийто редактор е Джордж Бийм, ще представлява колекция от изказвания на бившия главен изпълнителен директор на концерна Apple Стив Джобс. В анотация на книгата, публикувана на сайта на издателството, се уточнява, че сборникът ще включва повече от двеста цитата.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">Те са взаимствани от интервюта на Джобс пред различни издания, от негови публични изказвания и писмени текстове, на които той е автор. Някои от използваните в книгата цитати бяха публикувани и на сайта Betabeat.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">Собственикът на Agate Publishing Дъг Зейболд отбелязва, че книгата ще послужи като добро допълнение към официалната биография на Стив Джобс, написана от Уолтър Исааксон.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">Книгата на Исааксон, написана в тясно сътрудничество със самия Джобс, трябваше да се появи в продажба през март 2012 година, но по-късно официалният й пазарен старт беше изтеглен за месец ноември 2011 година. След оттеглянето на Джобс от поста главен изпълнителен директор на Apple на 25 август Исааксон обеща да включи във вече готовата книга и този епизод.<br /> </span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><em> kaldata.com</em></span></span></p>