Димитър Бербатов става лектор на Иван и Андрей

Изненадващо един от най-успелите български футболисти ще влезе в ролята на лектор.



Причината затова са тв продуцентите Иван и Андрей, които организират на 2 април, най-големия кариерен форум за българите в Англия, а един от неговите лектори ще бъде Димитър Бербатов. Новината е официално обявена в социалните мрежи, а коментарите за нея не секват нито за миг. В свое изказване футболистът разкрива, че с удоволствие е приел поканата на Bulgaria wants you да се срещне с българите на Острова, защото иска да ги мотивира да се върнат и живеят в родината си.



“Много хора ми задават въпроса: Защо, след като постигна успех в чужбина, след като можеше да живееш в Англия или където си поискаш, избра да се върнеш в България?,



а аз се чудя защо изобщо ми го задават. Защото въпросът дали да се върна изобщо не е стоял в моята глава. Напълно съзнателно съм избрал да живея тук със семейството си. Още докато бях в Манчестър Юнайтед, знаех, че след края на кариерата си като футболист ще се върна в България, че ще живея в България и ще правя всичко по силите си за по-доброто бъдеще на България. Вярвам, че всички имаме какво да дадем от себе си в тази посока. Вярвам, че България е в сърцето, където и да си, но сърцето се чувства най-добре, когато си в България. И само трябва да полагаме максимални усилия - всеки според възможностите си, за да променяме малкия свят около себе си, да променяме към по-добро средата, в която живеем. Вярвам в по-доброто развитие на страната ни и затова с удоволствие приех поканата на Bulgaria Wants You да бъда част от събитието в Лондон на 2 април.”– споделя Димитър Бербатов пред кариерната платформа.