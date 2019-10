Фики вече не се сърди, че го подиграват за тънките му крачета

147 147

20 Октомври 2019, 13:00 20 Октомври 2019, 13:00

Харесай 1 0 1

Фики след броени дни пък заминава на първото си турне в САЩ, заради което, както изтъква той, няма да може да присъства на концерта на „Планета” в началото на декември. Синът на Тони Стораро не обръща внимание на спекулациите, че не е бил поканен да се включи в мащабното чалга мероприятие. Певецът вече не се ядосва и не се натъжава от шегите и клюките по свой адрес. Напротив, забавлява се и продължава да мечтае на едро, научи HotArena.



Фики се е амбицирал не само да задържи успеха, който е постигнал до момента, а и да се стреми към нови върхове. Мечтае да се види и като поп певец, какъвто е искал да бъде още като дете. Преди да се ориентира към пфолка, Фики приел поп и джаз музиката като свое призвание и дори сам пожелал да ходи на уроци.



„От 10-годишен започнах да ходя на уроци по пиано и поп и джаз пеене. Когато чух Стиви Уондър какъв глас има... Бях се влюбил в гласа му и се надявах някой ден и аз да мога пея негови песни, да се развивам в тази област”, сподели наскоро Фики, който е завършил музикално училище. Не случайно той избира песен на Стиви Уондър за представянето си на откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Тогава диригентът Ричард Фростик прави кастинг в музикалното училище в София сред 1000 кандидати. На кастинга Фики се явява с две песни пак на Стиви Уондър „Lately” и „I just call to say I love”. Стораро-младши е сред петимата българи, избрани за над 110-членния международен хор „Гласове на младежката музика”, който участва в програмата по откриването на Олимпийските игри. В Лондон Фики се запознава с легендата Пол Маккартни. „Искам да се развивам във всички области. Свиря на пиано и мечтата ми е да издам един поп албум след време”, споделя Фики.



Той избира да гради кариера във фолка, тъй като жанрът е по-популярен и има повече почитатели. „А и крушата не пада по-далеч от дървото”, добавя Стораро-младши. Изтъква, че в попфолка може да се експериментира, има песни с поп звучене, а и стиловете вече започнали да се смесват. Фики слуша всякакъв стил музика. По-често инструментална. „По-музикантски неща, с които мога да си развивам фантазията и мисленето”, споделя той.



Всяка нова песен обсъжда с баща си Тони Стораро. „И той се допитва до мен”, добавя Фики. Признава, че се случва да спорят дали дадена песен има потенциал за хит или не. В крайна сметка, щом има спор, преценяват да не рискуват и търсят друга песен.

Няма съмнение, че Тони Стораро е идол за Фики и като личност, и като певец. Чак след това нарежда другите музикални звезди, на които се възхищава. От бранша това са покойните Тоше Проески и Шабан Шаулич, а в поп музиката – Стиви Уондър.



Фики не се дразни, даже се радва, когато го сравняват с баща му. В началото на кариерата си приемал емоционално шегите на хейтърите, сред които преобладавали тези за краката му. Вече не се ядосва, приема с чувство за хумор и язвителните коментари, и клюките. Певецът даде за пример коментар на „почитател” към снимка от фитнес залата, за която позира в цял ръст. „Най-накрая да тренираш и крака”, цитира през смях Фики коментара на „почитателя”.