Рапърът Dee пред HotArena: Радостен съм, че се изхранвам изцяло от музиката! (+Най-накрая ще пропее на български език)

До края на годината от лейбъла P.U.R.E. The Movement, чиито създатели са рапърите Dee и Х, ще излязат два албума на изпълнителите, както и техни 4-5 нови парчета, към които ще се заснемат и видеа!

Репортер към HotArena потърси Радомир Юнаков, както е истинското име на Dee, за да му зададе няколко въпроса, които не отскоро вълнуват феновете му, както и тези на българската рап музика.

Още в предварителния ни разговор 31-годишният изпълнител изтъкна, че не е скандална личност, а след дадените от него отговори на нашите въпроси, предупреждението му се оказа непреувеличено.

Още като дете Dee се мести заедно със семейството си в Америка. След като навършва 16 години, се завръща отново в родната България. Запознава се със Спенс и става част от лейбъла на DJ Stancho – Sniper Records. В следващите 3 години издава хитови парчета под шапката на продуцентската компания, под псевдонима D-Flow. Радва се на огромен интерес, както и на голям брой участия в цялата страна.













В този аспект попитахме Dee дали Спенс е човекът, благодарение на чиято помощ, D-Flow успява да се изгради като хитов и колоритен изпълнител за онези времена.

Хип-хоп изпълнителят е благодарен на Спенс за гласуваното доверие, но се дразни от клишето в рап средите, че успехът на един артист се дължи не на самия артист, а на някой друг, който е забелязал уменията му.





„Талантът не може да бъде скрит... Как да скриеш слънцето, когато то свети? Просто го забелязваш! Забелязваш, че слънцето блести, като го погледнеш, забелязваш дарбата на човек, когато го забележиш... Има неща, които щеш, не щеш, виждаш. Дали ще ги подминеш, или ще им обърнеш внимание, е въпрос на личен избор, понякога и на интерес“, отсича Dee.











Към днешна дата рапърът и колегата му Спенс са запазили приятелството си от едно време. Дори са съседи и често се виждат, за да „подимят“ заедно, както се изразява създателят на P.U.R.E. The Movement.

След 3 години динамичен творчески процес в „Sniper” Dee отново заминава за Америка. Не разкрива каква е причината, но изтъква, че със сигурност не е тази, че не е виждал бъдеще в българската рап музика.





„Перспектива в рапа имаше и преди, и сега... Доста примери има на хора от хип-хоп сцената, които се изхранват изцяло и само от музиката и участията си. Смея да твърдя с радост, че съм един от тях, тъй като







има и доста добри рапъри, които вадят продукция, но нямат 2 лева в джоба си... Като цяло, такава е картината не само в българския рап, а в шоубизнеса у нас.







В България нищо не е нормално, има още дълъг път да изминем, преди да се нормализират нещата и да стъпим поне на малкия пръст на чуждестранните музикални индустрии, където





на първо място е талантът, а не кой си или кого познаваш“, добавя Dee.





Опроверга и спекулациите, които се разнасяха в рап средите години наред, че си е създал конфликт с куп свои бивши колеги.











„Нямам конфликт с никой от българската сцена, работя с много хора и с всички съм окей“, категоричен е артистът.





Не съжалява за нищо, което му се е случило, чисто в професионален план. Но най-вече се радва, че рап музиката го събира с бургаския му колега Николай Николов – Х, с когото създават лейбъла P.U.R.E. The Movement. Младият талант Х, освен, че рапира, е и доказал се бийтмейкър.













Dee разкри пред HotArena кои са причините двамата да се сработят толкова добре като тандем, който жъне успехи и до днес:







„Химия, брат! Химия! Екса ми е като „brother from another mother“. С него мислим еднакво, вскусовете ни са абсолютно еднакви, често не е нужно дори да си кажем кое е яко и кое не е. Мислим като един човек и чуваме музиката като един човек, гледаме в една посока, градим заедно и винаги ще е така“.







Добавя, че е доволен от постигнатите резултати, както и че вдигат летвата с всеки свой следващ проект.







„Правим музика, конкурентна на чуждестранния пазар.





До момента сме постигнали всичко, което сме искали и което може да се постигне у нас. Сега продължаваме to go international, bebe, P.U.R.E The Movement! Движението - нямаме граници!“, изтъква гордо артистът.







Дългото му пребиваване в чужбина е една от причините, че Dee пее само на английски език. Това се превърна като негова емблема, която го откроява от останалите родни рапъри. Затова най-често задаваният въпрос към него е: „Кога ще запишеш едно парче, в което ще пееш на български?“.







Към днешна дата, отговорът му е: „Ааааа, изненада (смее се). Нека да остане загадка още малко, засега ще кажа само - пече се!“.





Dee отдавна даде заявка, че вторият му албум „P.U.R.E The Movement Vol.2“ е в процес на работа. До края на годината той ще бъде издаден. Освен това, обаче, ще излезе и чисто нов и на Х – „P.U.R.E The Movement Vol.1“.















„Албумът на Х е невероятен, ще ги счупи! Има много фийтове с други рапъри!“, издаде предварително хип-хоп изпълнителят.





Рапърът разкри какви други изненади, феновете могат да очакват от „P.U.R.E“, в рамките на 2015г.:







„Вече работим и по третия ми албум и втория на Екса!!! Освен 3-4 нови видеоклипове, единият от които - съвсем скоро ще излезе, е заснет в кино студия, от големия Люси Иларионов. Страхотен клип се получи, много работа, 50 човека екип, много съм щастлив от резултата и от професионализма на всички, с които работих по него, парчето е по-различно, видеото също!“.





Калина Василкова