Костадин Костадинов изгонил влюбената в него журналистка от митинг! Скандалът прераснал в любов

Hедостойна интрига забърка в края на работата на Народното събрание преди лятната ваканция Ивелин Михайлов от „Величие", като обяви от трибуната, че лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов е влюбен в младата журналистка от БНТ Цвета Стратиева. Двамата веднага отрекоха, но потвърдиха, че са пътували заедно в чужбина, за да снимат филми за българските земи, останали в пределите на сегашна Гърция и Северна Македония.

Като оставим настрана, че трибуната на парламента трябва да се ползва за изказвания по най-важните държавни въпроси, а не за развяване на мръсно бельо, скандалът все пак привлече вниманието и на сериозни медии, защото забърканите в него са национално известни.

Съпартийци на Костадинов разказаха пред „Минаха години", че 25-годишната журналистка наистина много харесала партийния шеф. Отношенията между двамата започнаха бурно, след като преди две години Цвета бе изгонена от митинг на „Възраждане" и заплашена с побой, след като лично Костадинов я посочил като нежелан елемент.

Събитието, от което тя бе изгонена, е публично и със свободен достъп и Цвета има пълното право да е там. Следва разговор между партийния лидер и Стратиева, която го уверява, че тя е на работа като част от екипа на БНТ. Костадинов обаче й отвръща, че той не я счита за истински репортер, но по-къс-но й се извинява за изгонването.

Само няколко месеца след този скандал журналистката рязко смекчава тона към „Възраждане", въпреки че дотогава яростно громи партията и дори започва да работи с Костадинов по заснемането на исторически видеа за своя интернет канал. Явно по време на работата открива, че бившият шеф на музея в Добрич, а днес лидер на „Възраждане”, е умен, пее прекрасно и изглежда добре за своите 46 години. Той обаче тактично дал да се разбере, че двамата не могат да бъдат интимни, макар да бил поласкан от интереса й, издават негови съпартийци.

След изявленията на Ивелин Михайлов самият Костадинов се похвали, че симпатизантите му се увеличили. "Аз нямам нужда да се доказвам по такъв начин, както и истинските мъже. Но в този случай се намесва друг, абсолютно невинен човек с много добра професионална репутация." Според него целта е да бъде ударен той и "Възраждане", но по думите му са му изписали вежди вместо да му извадят очите.

"Резултатът „Възраждане" от цялата операция са няколкостотин нови последователи в каналите на партията“, твърди той. Интригата още повече се заплете, след като двамата бяха уловени от папараци в заведение близо до парламента, където пийваха, без да се крият. Напълно възможно е приятелски да обсъждат клюката, в която бяха замесени.

Костадинов е разведен, но проблемът е, че Флора си има дългогодишен приятел, също журналист - Йоан Запрянов от вестник "Капитал", когото пък лидерът на „Величие" обвини в манипулации преди време. Така любовният триъгълник, в който участват Флора, официалното й гадже и Костадинов се превърна в четириъгълник, защото Ивелин има за какво да си отмъщава на Запрянов.

Близки до лидера на „Възраждане" са категорични, че той може да излиза с която си поиска млада българка и едва ли би завързал афера с Цвета, която не е типичната сладникава красавица. Тя обаче се възприема като истинска секси хубавица и смело позира по бански от Гърция, без да показва, че е в компанията на Костадинов.