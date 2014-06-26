Адреналинките Вики, Ками и Пепи лъснаха по бельо! Вижте ги и БЕЗ него ТУК Адреналинките от „Господари на ефира“ Вики, Ками и Пепи, лъснаха по бельо насред София. Красавиците демонстрираха секси фигури пред фенове и минувачи край столичен мол. Повод за палавото им облекло се оказа откриването на столичен бутик. В него адреналинките демонстрираха убийствени фигури, перфектни тела и забележително бельо, което носеха върху себе си. https://hotarena.net/intimno/adrenalinkite-viki-kami-i-pepi-lysnaha-po-belyo-vijte-gi-i-bez-nego-tuk HotArena.net

Адреналинките от „Господари на ефира“ Вики, Ками и Пепи, лъснаха по бельо насред София. Красавиците демонстрираха секси фигури пред фенове и минувачи край столичен мол.

Повод за палавото им облекло се оказа откриването на столичен бутик. В него адреналинките демонстрираха убийствени фигури, перфектни тела и забележително бельо, което носеха върху себе си.

Това не е първият път, когато Вики, Ками и Пепи се събличат, но определено е един от най-забавните. Припомняме ви, че хубавиците имат и любопитна сесия за Максим.

Пред списанието хубавиците бяха още по-дръзки. Останаха направо по без нищо.

Снимките им от най-горещата фотосесия, можете да видите ТУК.