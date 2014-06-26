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Адреналинките Вики, Ками и Пепи лъснаха по бельо! Вижте ги и БЕЗ него ТУК

Адреналинките от &bdquo;Господари на ефира&ldquo; Вики, Ками и Пепи, лъснаха по бельо насред София. Красавиците демонстрираха секси фигури пред фенове и минувачи край столичен мол. Повод за палавото им облекло се оказа откриването на столичен бутик. В него адреналинките демонстрираха убийствени фигури, перфектни тела и забележително бельо, което носеха върху себе си.

https://hotarena.net/intimno/adrenalinkite-viki-kami-i-pepi-lysnaha-po-belyo-vijte-gi-i-bez-nego-tuk HotArena.net
reni1
73633
Адреналинките Вики, Ками и Пепи лъснаха по бельо! Вижте ги и БЕЗ него ТУК
reni1
73633

Адреналинките от &bdquo;Господари на ефира&ldquo; Вики, Ками и Пепи, лъснаха по бельо насред София. Красавиците демонстрираха секси фигури пред фенове и минувачи край столичен мол. Повод за палавото им облекло се оказа откриването на столичен бутик. В него адреналинките демонстрираха убийствени фигури, перфектни тела и забележително бельо, което носеха върху себе си.

Адреналинките от „Господари на ефира“ Вики, Ками и Пепи, лъснаха по бельо насред София. Красавиците демонстрираха секси фигури пред фенове и минувачи край столичен мол.

 

Повод за палавото им облекло се оказа откриването на столичен бутик. В него адреналинките демонстрираха убийствени фигури, перфектни тела и забележително бельо, което носеха върху себе си.

 

Това не е първият път, когато Вики, Ками и Пепи се събличат, но определено е един от най-забавните. Припомняме ви, че хубавиците имат и любопитна сесия за Максим.

 

Пред списанието хубавиците бяха още по-дръзки. Останаха направо по без нищо.

 

Снимките им от най-горещата фотосесия, можете да видите ТУК.

 

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2 Коментара

1

преди 9 години

Кому е нужно, със сигурност на зрителя НЕ!!, тези простовати момиченца на екран?, ако са образовани да си работят с образователтния си ценз, но май са като останалите евтини женици, стига сме издържали простакени селяндурки, това не е еротично предаване за да ни ги натрапвате, отвратително е

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Гала

преди 9 години

Те слугуват на \"великата\" Халваджянка това е, неприятна жена и глуповати момичета :))

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