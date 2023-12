Блондинка шашна света с гигантски цици Циците на Шейла Хърши не са големи. Не са и огромни. Гърдите на екзотичната блондинка направо са гигантски. https://hotarena.net/intimno/blondinka-shashna-sveta-s-gigantski-cici HotArena.net HotArena.net 217679 Циците на Шейла Хърши не са големи. Не са и огромни. Гърдите на екзотичната блондинка направо са гигантски.

<p> <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В желанието си да изглеждат добре и да се чувстват винаги секси, жените правят какви ли не жертви. По-неразумните от тях рискуват дори здравето си, за да поправят някои „грешки“ на природата. Подобен е случаят с американката Шейла Хърши.</span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="bg-BG">Блондинката стана световноизвестна, след като се сдоби с огромен бюст, благодарение на пластичните хирурзи. Знойната чаровница е претърпяла 30 операции, за да има достатъчно големи гърди, които да привличат вниманието на всички и най-вече на мъжката половина от човечеството. След последната интервенция размерът на чашката на Шейла се </span><span lang="en-US">e </span><span lang="bg-BG">увеличил на 38 ККК. Освен да изглежда по-секси, мадамата имала желание да влезе в Книгата за рекордите на Гинес и да получи покани от издания за голи фотосесии. </span></span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="bg-BG">Мечтата на жената почнала да се осъществява - все повече мъже започнали да й отправят покани за секс, но един ден тя се почувствала зле и имала проблеми с дишането. </span></span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none">„<span lang="bg-BG">Вдигнах много висока температура, имах болки, дишах трудно. Веднага ме хоспитализираха и ми казаха, че трябва да ми махнат имплантите“, споделя блондинката. </span></span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="bg-BG">Оказало се, че след операциите Шейла е развила инфекция и затова лекарите се принудили да посегнат на гордостта й. </span></span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="bg-BG">Мечтата на жената да се снима в еротични филми и да позира за мъжки списания най-вероятно няма да се осъществи, защото не се знае в какво състояние ще й бъдат гърдите в бъдеще. Все още дори не е намерен хирург, който да се осмели да направи поредната операция... </span></span></font></span></span></p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> </p> <p style="margin-top: 0.48cm; margin-bottom: 0cm; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="bg-BG">Съвсем друг е въпросът дали Шейла е излъчвала някакъв сексапил с гигантските си цици. Вижте в галерията нейни снимки и споделете какво мислите вие по въпроса. </span></span></font></span></span></p>