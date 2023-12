Ким Кардашиян пак дибидюс! Маниачка е на нуди сесиите (СНИМКИ + ВИДЕО)

Ексхибиционизмът на Ким Кардашиян придобива маниакални размери. Този път звездата се съблече чисто гола... за реклама на свръх успешното си риалити шоу Keeping up with the Kardashians.

Ким шокирала екипа си с каприза да се снима чисто гола за промото. Тя обяснила идеята с това, че голотата й ще взриви рейтинга на шоуто. Антуражът и нямал никакъв шанс да я убеди, че хората вече са видяли всеки милиметър от тялото й и нов скандал ще има по-скоро негативен ефект.

От видеото, пуснато в You Tube ясно се вижда, че Ким е единствената, която откровено се е забавлявала по време на поредната си порно фото сесия. Хората от екипа й буквално не знаели накъде да гледат докато пищната брюнетка пъчи огромните си цици и позира по катеричка пред обективите.

Ким накарала същисаните си гримьорки да я напудрят дори между бузите на дупето с обяснението, че този път има намерението да покаже всичко на най-верните си фенове.

Очевидно не е лесно да работиш за клана Кардашиян... Въпросният промо клип може да видите ТУК.