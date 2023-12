Асдис Ран с трети певчески опит Едно нещо като не стане от първия и втория път, винаги имаш право на трети опит. Така и съпругата на бившия нападател на ЦСКА Гардар Гунлаугсон, Асдис Ран. Ледената кралица, която преди година даде заявка да стане музикална звезда, реши да направи и трети опит. https://hotarena.net/laifstail/asdis-ran-s-treti-pevcheski-opit HotArena.net HotArena.net 58947 Едно нещо като не стане от първия и втория път, винаги имаш право на трети опит. Така и съпругата на бившия нападател на ЦСКА Гардар Гунлаугсон, Асдис Ран. Ледената кралица, която преди година даде заявка да стане музикална звезда, реши да направи и трети опит.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Едно нещо като не стане от първия и втория път, винаги имаш право на трети опит. Така и съпругата на бившия нападател на ЦСКА Гардар Гунлаугсон, Асдис Ран. </span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Ледената кралица, която преди година даде заявка да стане музикална звезда, <strong>реши да направи и трети опит.</strong></span></p> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">След дебютния сингъл "Feel my body" и следващия "‪All She Needs Is Love‬", сексапилното блонди записа втора песен.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">В него исландката пее заедно със своята близка приятелка Оск. <strong>Дуетът им се нарича "‪Blondies"‬.</strong></span></span></div> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Дебютният сингъл на блондинката взриви преди година класациите в Исландия.</span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">В момента Ледената кралица <a href="http://hotarena.net/lifestyle/ledenata-kralica-asdis-zaprilicha-na-lelka-idl-1013">се радва на топлото време</a> в България и дори <strong>смята да презентира третото си парче.</strong></span></span></div> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>