Азис към братушките: Гледайте си работата, аз съм институция

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">От няколко дни в родните сайтове за видеообмен най-вървежният клип е от популярното руско шоу Comedy Club, в което водещите <strong>емнаха родния Крал на фолка Азис.</strong></span></p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; font-size: 11px; "> </p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Братушките направиха разбор на клипа му "Мразиш", в който Василка ближе сладолед и хапва ягоди в легло с още двама мускуляги. </span></p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> </p> <p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">За клипа разказа Руслан Белый от Воронеж. Той обясни, че 8-годишният му племенник случайно се натъкнал на шокиращото видео в интернет и помолил чичо си да му <strong>защо чичото във видеото се държи като леля.</strong></span></p> <p> </p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Каквото и да си говорим, предаването е с комедийна насоченост и няма как в него да се говори сериозно за някой. Ако ще и за Владимир Путин. Въобще не съм засегнат. Даже съм поласкан", убеди екипа на <strong>HotArena.net </strong>Азис.</span></p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> </p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Отново доказах, че не друг, а<strong> Азис е най- обсъжданият българин в света.</strong> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Многомилионната аудитория на Русия е мечта за всеки артист. А аз съм фактор не само в България. Оказа се, че и в Русия. Песента ми "</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Мразиш" беше изгледана няколко милиона пъти за няколко часа. Вижте сами в интернет, не съм голословен", добави фолкидолът.</span></p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> </p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Огромна звезда съм и няма как да бъда гален само с перо. Но </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">кой друг българин са показвали в национален руски ефир? </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">На кой друг изпълнител са правили рецензия на видеото му? </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">На никой! </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Тогава?", отвръща на критиците си Азис.</span></p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> </p> <p style="float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Всичко това означава само едно. Че <strong>Азис е институция, не само в България. </strong>А в света. </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">И ако си мислите, че ще спра дотук, дълбоко се лъжете. Това е само началото. Очаквайте и в Америка, и в Бразилия, и в Африка, да показват мои неща. <strong>Светът ще говори за мен!</strong>", зарече се Кралят на фолка. </span></p> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size:12px;"><em><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Снимка Петър ТОДОРИНСКИ</span></strong></em></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">ПРЕДАВАНЕТО ПО РУСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ:</span></span></strong></div> <div> </div> <div> <div class="media_embed"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" height="403" width="450"><param name="movie" value="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=598e03adee" /><param name="quality" value="high" /><embed height="403" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=598e03adee" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></div> </div> <div> </div> <div> <strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">И ДВЕ ПАРОДИИ ВЪРХУ ПЕСЕНТА НА АЗИС "МРАЗИШ":</span></span></strong></div> <div> </div> <div> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/DIIGvMu5uXk" width="420"></iframe></div> <div class="media_embed"> </div> <div class="media_embed"> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/95Kr496fdnI" width="560"></iframe></div> <div class="media_embed"> </div> <div class="media_embed"> </div> </div> </div>