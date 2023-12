Божинов отвърна на удара на Ники и Азис: Сори, момчета, колата ми е в А група! Карайте си бракмите (+Кучкова го сваля)

Валери Божинов отвърна на удара на Ники Михайлов и Азис, които вчера „тактично“ го посякоха, че е в Б група.

Футболистът ги зашлеви с мега яка кола, за която двамата му бивши авери могат да мечтаят, видя HotArena.

„My new baby boy… sorry guys“ (в превод: Моето ново бебче, съжалявам, момчета), написа Валери Божинов в мрежата под снимките на новата си бегачка – бял Mercedes-Benz – S класа купе с гъзарски регистрационен номер V8686. Това, освен че е любимият му номер, е и годината му на раждане.

С тузарската си кола футболистът натри носа на Ники и Азис, пращайки ги в трета глуха, барабар с бракмите им, коментират фенове.

Припомняме, че вчера Азис публикува снимка с Ники Михайлов, Велизар, Ванко 1 и др., под която написа: „Аз играя само с играчи от А група“. Ударът бе директно по Божинов, с когото навремето уж бяха приятели.

„Валери може и да не е в техния „класов“ отбор, но пък кара класни коли. А Азис какво точно караше, извинете?“, пишат потребители.



Покрай новата кола на Валери веднага започнаха да се навъртат и въртиопашки. Първа наостри вниманието си плеймейтката Елена Кучкова, която му написа: „Честито, уникална е! Моля те, виж си личните съобщения“.

Усетила, че флиртът й е твърде явен, Кучкова изтри съобщението си, но от HotArena трудно може да се скрие нещо. Архивите ни пазят всичко до най-малката подробност.





Вижте още снимки на возилото по-долу.