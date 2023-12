Драго Чая заприлича на хипопотам In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight (В джунглата, в голямата джунгла, лъвовете спят тази нощ). Тази песничка си подсвирквахме, когато видяхме Драго Чая – загладил косъма, оял се, с голямо хипопотамско шкембе. Колоритният телевизионер бе водещ на „Вечерта на нациите” на Best Model of the World, където бе отпрал големия си корем, предизвиквайки по-голяма атракция от участниците в зрелищното шоу. https://hotarena.net/laifstail/drago-chaq-zaprilicha-na-hipopotam HotArena.net HotArena.net 33607 In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight (В джунглата, в голямата джунгла, лъвовете спят тази нощ). Тази песничка си подсвирквахме, когато видяхме Драго Чая – загладил косъма, оял се, с голямо хипопотамско шкембе. Колоритният телевизионер бе водещ на „Вечерта на нациите” на Best Model of the World, където бе отпрал големия си корем, предизвиквайки по-голяма атракция от участниците в зрелищното шоу.

<p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight (В джунглата, в голямата джунгла, лъвовете спят тази нощ). Тази песничка си подсвирквахме, когато видяхме Драго Чая – загладил косъма, оял се, с голямо хипопотамско шкембе.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Колоритният телевизионер бе водещ на „Вечерта на нациите” на Best Model of the World, където бе отпрал големия си корем, предизвиквайки по-голяма атракция от участниците в зрелищното шоу.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Дори феновете шушукаха, че явно от хубав живот Драго Чая е качил някое и друго килце. „Какво ти килце, този е заприличал на истински хипопотам”, злобно коментираха неприятели на водещия.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>HotArena.net</strong> също „надуши” приликата на Драго Драганов с грамадното животно. Веднага се сетихме за анимационното хипопотамче, което пее „In the jungle” и предизвика истински фурор в YouTube.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Извън хипопотамските си приключения, Драго Чая бе водещ на конкурса Best Model of the World, където над 20 държави се представиха в характерните за своята националност костюми. „Вечерта на нациите” се състоя във „Виенския салон” на Пловдивския панаир, а финалът ще се състои утре, 30 юли.</span></span></p>