ЕКШЪН! Алисия излезе от черупката си! Нападна публично Николета (Струвала скъпо – Вижте)

Нечувано и нетипично, но Алисия най-сетне излезе от черупката си, видя HotArena!

Певицата, известна със сдържаността си и страненето от конфликти, влезе в екшъна с пълна сила!

„A good woman is an investment. A bad woman is a bill. Be careful where you spend your money“ – в превод: „Добрата жена е инвестиция. Лошата жена е касова бележка. Внимавайте къде си харчите парите”, написа Алисия.

Ясно е към кого е адресиран постът. Фолк певицата опитва да засегне Николета Лозанова по повод слуховете, че ще иска колосална сума за развода и издръжка от Валери след това.

Но права ли е Алисия

да напада по този начин врагинята си или май беше по-добре да си мълчи, както го правеше досега?!

В тази връзка, фенове не пропускат да отбележат, че навремето певицата имаше връзка с възпълничкия дебеловрат Християн Гущеров. Дали е била по любов?

А ние само ще припомним, без да намекваме нищо, че само преди 3 години Алисия се вълнуваше от Валери пак за пари. Певицата го съди за баснословна издръжка, която не бе уважена. (Виж сагата ТУК)

В изискванията на фолкаджийката беше и два пъти в годината Божинов да плаща почивка на сина си до Дубай. Защото детето така е свикнало.

Едва ли по това време Алисия е била „добра жена и инвестиция“ за футболиста.

В крайна сметка, като чалга изпълнител, Алисия си изкарва парите под дъжд от салфетки, където богати чичковци инвестират бакшиши в деколтетата на певиците…