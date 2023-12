Ето я самата истина, която не закъсня! Филип Плейн призна: Морган, липсваш ми, винаги ще те обичам! Ти си кралицата!

Прогнозата ни, че немският дизайнер Филип Плейн няма сериозни намерения към всички онези девойки, които преминаха в лапите му откакто скъса с Морган Осман, се сбъдна, научи HotArena.

Той се възползва от това, че Морган има рожден ден, за да признае пред цял свят, че винаги ще я обича и се е наслаждавал на макс на всяка една минута, в която е бил с нея.

„Happy 30th birthday, Monchi !! Hope that all your dreams come true and that you will find what you are looking for ...... loved being with you and enjoyed every minute with you .......Miss you and will always love you