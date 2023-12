Йоана Буковска ще става майка Красивата актриса Йоана Буковска и съпругът й Иван в най-скоро време ще стават родители. Те признаха, че работят за бебе, но според клюката, която витае около тях, то вече е направено, но от суеверие двамата не са обявили щастливата вест. https://hotarena.net/laifstail/ioana-bukovska-shte-stava-maika HotArena.net HotArena.net 25802 Красивата актриса Йоана Буковска и съпругът й Иван в най-скоро време ще стават родители. Те признаха, че работят за бебе, но според клюката, която витае около тях, то вече е направено, но от суеверие двамата не са обявили щастливата вест.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Красивата актриса Йоана Буковска и съпругът й Иван в най-скоро време <strong>ще стават родители.</strong></span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; font-size: 11px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; font-size: 11px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Те признаха, че работят за бебе, но според клюката, която витае около тях, то вече е направено, но <strong>от суеверие двамата не са обявили щастливата вест.</strong></span></span></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Йоана и Иван се ожениха на приказна сватба в началото на месеца. На тържеството двамата си пожелали бебешка люлка. </span></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Звездата от "Дунав мост" получи предложението за брак в деня на Свети Валентин миналата година, като не се подвоуми да каже "Да!". </span></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; float: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0px; padding-bottom: 0pt; padding-left: 0px; font-size: 11px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Неотдавна младото семейство се завърна от 17-дневно сватбено пътешествие в Ирландия, Шотландия и Лондон. </span></span></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>