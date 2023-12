Ники Михайлов празнува рожден ден в басейн С водно парти стана на 23 години вратарят на националния отбор Николай Михайлов. В момента стражът на холандския Твенте си почива на Френската Ривиера, където и посрещна рождения си ден днес. https://hotarena.net/laifstail/niki-mihailov-praznuva-rojden-den-v-basein HotArena.net HotArena.net 39095 С водно парти стана на 23 години вратарят на националния отбор Николай Михайлов. В момента стражът на холандския Твенте си почива на Френската Ривиера, където и посрещна рождения си ден днес.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">С водно парти стана на 23 години вратарят на националния отбор Николай Михайлов.</span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">В момента стражът на холандския Твенте си почива на Френската Ривиера, където и посрещна рождения си ден днес.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Livesport се сдоби със снимки от екзотичната ваканция на Михайлов, на които гаджето му Алисия липсва. Най-вероятно обаче тя е зад фотообектива.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Колежки на звездата на "Ара" разкриха пред HotArena.net, че не им вдигала телефона си, защото била в чужбина. </span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Явно с Ники са духнали заедно... свещичките.</span></span></p> <p> </p> <p> <img alt="" height="466" src="http://img7.st.livemedia.bg/2011/06/28/42060/620x466.jpg" style="cursor: default; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " width="620" /><br /> <br /> </p>