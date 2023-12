Николета с предупреждение към Валери: Знаеш, че друга като мен никъде няма да намериш!

Водещата на „Папараци“ Николета Лозанова отново прояви типичното си високо самочувствие и самооценка. Тя даде на всички да разберат, и най-вече съпругът й Валери, че е единствената такава жена по рода си, която никъде другаде не може да се открие, разбра HotArena!

„A man isn’t going to leave what he knows he isn’t going to find again”, гласеше надписът върху поредния колаж, който плеймейтката целенасочено публикува от профилите си в различните социални мрежи.

„Мъжът никога не напуска онова, което знае, че няма да намери отново“, е преводът на текста.

При Николета няма случайни неща и когато прави/пише нещо, то винаги е с цел. Затова на никой не беше трудно да разбере до кого е адресиран колажът, както и кое е онова нещо, което не може да се открие отново, защото е единствено по рода си.

Дали Валери Божинов ще се замисли върху тези думи, предстои да узнаем в даден момент от бъдещето.