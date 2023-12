От кого Емилия краде идеи за клиповете си Поп-фолк певицата Емилия пусна премиерно новото си видео към песента Смелите си имат всичко. Изпълнителката сподели, че това е най-любимото й парче до момента и е изляла душата си в него. Явно и Дженифър Лопес и е доста любима, след като е взаимствала идеята за клипа си изцяло от нея. https://hotarena.net/laifstail/ot-kogo-emiliq-krade-idei-za-klipovete-si HotArena.net HotArena.net 102116 Поп-фолк певицата Емилия пусна премиерно новото си видео към песента Смелите си имат всичко. Изпълнителката сподели, че това е най-любимото й парче до момента и е изляла душата си в него. Явно и Дженифър Лопес и е доста любима, след като е взаимствала идеята за клипа си изцяло от нея.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Поп-фолк певицата Емилия пусна премиерно новото си видео към песента "Смелите си имат всичко".</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Изпълнителката сподели, че това е най-любимото й парче до момента и е изляла душата си в него. Явно и Дженифър Лопес и е доста любима, след като е взаимствала идеята за клипа си изцяло от нея.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Феновете на поп-фолка трябва да са свикнали вече с факта, че техните любими изпълнители масово се "вдъхновяват" от чуждата сцена, но това не може да бъде оправдание за копи-пейст техниката, която използват. А когато става дума за певици, които се котират като най-успешните в жанра, това си е чиста подигравка не само с чуждото творчество, а и с почитателите им.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">В случая Емилия освен, че е заложила на същата визия и история, досущ като в клипа на Дженифър Лопес - I'm into You, тя е взаимствала дори движенията и маниерите й.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">И все пак това по никакъв начин не може да я направи българската Джей Ло, а по скоро я превръща в бледо копие на нещо, което отдавна сме видели. Защото, освен че Св. Влас, където е заснет клипа й е на хиляди километри от Чичен Ица в Мексико (там е снимана част от клипа на "I'm into you), то и Емилия е на светлинни години от класата на латино дивата Лопес, която накара всички да се преклонят пред начина, по който изглежда на 42 години.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Опитвайки се да я копира напълно, половинката на Коко Динев по-скоро прилича на полудяла, докато ръкомаха танцувайки. Нищо общо със страстните стъпки на Джей Ло, които снимани на фона на страхотния плаж с примамливо игриви вълни, я правят още по-секси.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">След като за по-малко от месец вече видяхме копие на Keri Hilson и клипа "Lose Control" във видеото на Анелия, после се примирихме и с наглата кражба на Крум от най-новия видеоклип на Енрике Иглесиас и Ъшър, броени дни след като той се появи на екран, посегателството към Дженифър Лопес ни дойде в повече.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Чудим се, дали нашите знаменитости няма най-накрая да ни предложат нещо оригинално или ще продължават да правят смешни подобия на високобюджетните оригинали?</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">А оправданието им винаги остава едно - "Просто следваме тенденциите" или "Няма нищо общо, просто така ви се е сторило", докато в същото време са взаимствали нагло облеклото, макиажа, идеите, а понякога дори и цели фотосесии и клипове.</span></span></p> <p> <br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Единственото, което признаваме на поп-фолк изпълнителите е, че наистина са номер едно, само че в кражбата на интелектуална собственост. Честито на печелившите!</span></span></p> <p> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Колегите ни от</span></span> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://lifestyle.ibox.bg/">Lifestyle.bg</a></span></span> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">сравниха двата клипа и ви представят избрани стоп кадри от тях - преценете сами кой е по-добър!</span></span></p> <br />