Протеже на Слави Трифонов стана чалгарка

Най-новата млада чалга звезда на небосклона прави пробив през Шоуто на Слави, научи HotArena.



Преди няколко дни Енна пусна дебютната си песен „Труден за убиване“. Поп-фолк парчето е в колаборация с друг млад изпълнител Лео.



Оказва се, че Енна е участвала в кастингите за детската Евровизия през 2015. Тогава Елеонора, както е истинското име на момичето е едва 11-годишна. Малката певица се опитва да впечатли журито начело със Слави Трифонов с емблематичната любовна песен I will always love you.



Имена този кастинг се оказва решаващ в живота на девойката, която отпада от надпреварата за детския песенен конкурс, но решава да се занимава професионално с музика. От малка родителите и нейните учители я определят като дете на изкуството, пише „България Днес“. Елеонора участва в десетки конкурси, състезания по пеене, рисуване, актьорско майсторство и други. Мечтае за голяма сцена още от ранна детска възраст.



Часът й настъпва когато става част от музикалната компания на Оцко. Елеонора избира псевдонима Енна, а от невинното й детско излъчване няма и помен.