Ross Плевнелиев, Бойко от Почивка, Eminem ЧолакoFF, Kissелото Диско и Слави -Т.I. заляха с ЧРД честитки СПЕНС! (Diss-наха двама-трима, а президентът разцъка и freestyle-че)

Днес рожден ден празнува Спенс! Рап звездата чества юбилей, но така се е покрил, че се наложи HotArena да събира честитките, които светският елит, и някои не толкова светски и елитни персони, му поднесоха!







((( С BOLD и CAPS LOCK за оформени заглавията на песни, които хип-хоп изпълнителят е издавал през годините, както и на някои други съществени детайли, свързани с творческия му път )))





Президентът на Р. България Ross Плевнелиев diss-на на freestyle, в национален ефир, родни рапъри и половина, по случай рождения ден на идола му в хип-хоп-а SPENS:





„Нека ХИП-ХОП ШИТЪТ на SPENS бъде ВИНАГИ НА МОДА, напук на нагласите на разни ДОЛНИ КИФЛИ & сие (motherHUGers), които провеждат ПРОПАГАНД(Ж)А срещу своя, изненадващо, но не рап гуру, а най-големият- ТРЪН В ОЧИТЕ.

Това, според мен, не е обида за него, а по-скоро - комплимент. Дори само да заобиколи, без да се налага да се бута сред звездиците, цопащи в НОВАТА ВЪЛНА, SPENS отново кара ги да се страхуват във всеки един момент, защото знаят, че стига да поиска, може да е най-големият им конкурент...

Така беше в НАЧАЛОТО, така може би ще бъде ВСЕКИ ПЪТ...“, стопира своята реч г-н Ross, облян от сълзи, след като осъзнал, че с този свой котешки flow няма шанс за победа над HOMELESZ, ако реши да мери речетативни възможности с младежа в RAP BATTLE.

Премиерът Бойко от Почивка също честити юбилея на SPENS или по-точно забрави, че това беше целта на изявлението му. Изглежда diss-овете днес са основният похват на лидерите в държавата, чрез който им е най-удобно да се изразяват. Хейтът на Бойко бе предаден на живо по всички национални телевизии и радиа:

„К‘ВО СТАВА, ХЕЙТЪР? - вечно актуалният въпрос, стоящ на дневен ред, като изключим, че това е и заглавие на рап парче на XSPENSIVE – това не е име на дует! А за онези, които си мислят, че OCG е лимитирано издание на листчетата „OCB“, да не предполагат кой е оня Скъпия по-горе, най-добре!

С подобни хип-хоп пропуски в знанията, нареждам: На кандидат-рапЕрите да не им се дава правото да са звезди дори и за минута. Табу ще бъде и безобидното копиране на стандартните за страната примери, а именно - американските шоумени Future-Muture, French ot Hana Montana, Meeky Malls, Orange Juice J, Young or Old Mother-Father-Brother-Sister. Последното изречение изчерпва всяко следващо запитване, включително и жизненоважното - „А autotune, може ли?“. Не може!!!“, разпореди Бойко от Почивка, изключително обран откъм емоции, тъй като ги беше раздал в Зала 1 на НДК на концерт на Кичка Бодурова.

Синоптикът Еминем ЧолакоFF също поздрави SPENS, издавайки му в аванс, че днес около рап артиста ще преобладава купеста облачност, а в по-късните часове на деня – ще премине в гъста, като не се изключва и възможността от появата на мъгла:

„SPENS си е SPENS - и без да има рожден ден днес, ще стигне до ЖЕНАТА, СЛЕД КОЯТО ТИЧАш a.k.a ДАМАТА В ЗЕЛЕНО. След това ще ИСКАш ОГЪН, за да я заПАЛИм, ПАЛИм.

А ако има торта, скрита из ДИМНА ЗАВЕСА, а върху нея и запалени свещи... То SPENS няма да се колебае, да потърси помощта на член (от престижно жури в певчевски формат), огънят над сметановия сладкиш да заедно да потушат.

Но защо от восък, а не от ганджа убийствена, да се опуши SPENS на рождения си ден, когато всъщност специалният му гост само за духане на свещи сякаш бе създаден... Ще му повери изцяло честта да обезпламени всичките светулки, целенасочено, с поуки...

И когато светлината изгасне и се разнесе самотен восъчният дим,

ще се покаже и опитът, на това момче да обясни,

че както в духането, така и във всичко друго,

е желателно, първо да помисли, а след това да преброи,

преди да действа - минимум от 1,2, до 3“,

бе достатъчно словоохотлив Еминем ЧолакоFF, който видимо недоволен след края на речта си мрънкаше изпод нос, че е било по-лесно да пусне малко кратки превалявания, отколкото да diss-ва по този изключително елегантен начин незнайно кой. „Живи и здрави“, добави за финал Емо, докато притичваше към бекстейджа.

Криси БийтZ свали маската: Оказа се най-големият фен на SPENS! Рап факторът се diss-на сам, без да иска. Усети едва тогава, когато интервюто приключи

„SPENS ще вдигне наздравица за ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ... И за Маги Халваджиян и Саня Армутлиева, може и за Ненчо Балабанов. Дай му!

„ТИ НАВЯРНО СИ ПРАВ“, SPENS, че не е дошло времето, в което да обявиш: „ПИСНА МИ... ЦЯЛ ЖИВОТ да се diss-вам с хората“.

Рано е и да постъпиш в КЛИНИКА с молбата: „Докторе, НАПРАВИ МЕ ЩАСТЛИВ, като ме избавиш най-накрая от този моя WHO YOU BOL”.

FROM THE EAST TO THE WEST, Габрово is THE BEST, опа! Исках да кажа, че на цяла България й е ясно, болежките на колегата са по-скоро са хронични... Ама си го харесваме и с тях“, не сдържа сълзите си и малкото колибри Криси, подобно на президента Ross.

След като избърса мокрите си очи, Криси БийтZ продължи с една идея по-мъжки:

„Присъщо е за SPENS да се избъзика в мрежата със статус: „КАКЪВ РАПЪР СИ ТИ?“, за да хвърли в размисъл всяко РАНО ПИЛЕ и то само да се заблуди, че тази рап хитруша отново е заформила игра, базирана на кофти отношение към някой колега, при това - ПРЕКАЛЕНО ЛИЧНО ... Главният потенциален заподозрян винаги е някъв с кодовото - КИСЕЛОто ДИСКО... Така и не разбрах кой е тоя, ама ако си проси проблеми – дай му!

Следващият статус, непосредствено след горния, като нищо ще нареди и този – БЕШЕ НЕПРЕДВИДЕНО.

Без цел да жегне живо същество, дори да не разбере кое е точно то, за SPENS е важно, че е успял – нечий комплекс - все пак е осмял. КИСЕЛОТО ДИСКО явно сам се е припознал и се е обидил“, мъдро отсече Криси БийтZ, след което изведнъж млъкна, почесвайки прическата си на фигурки. Усмивката му за миг се изпари, изместена от проблясък. След появата на гениалното му прозрение, Криско се намуси още повече и му личеше, че е готов да ревне на нова сметка.

Слави T.I. с куп жертви за празника на своя адаш Станислав Найденов: Събра 70 000 души на националния стадион „Васил Левски“ , за да изрече едно единствено изречение, но пък съпроводено от пироетехника и ефекти за близо 20 000 лв. !

„YA HATERS WANNA STOP ME” за мен е рап еквивалентът на моя етно рок шедьовър „Време е някой да изхвърли боклука“. Нещо такова пеехме с Ку-Ку Бенд, ама май това беше припевът, а не заглавието... Както и да е, нали имаме пиротехника за 20 бона и 70 000 души...

Даже не успях да си го преведа цялото, хванах само, че става дума за некви хейтъри. Та, SPENS, хейтъри ще има винаги, брат... Но като ги контрираш с „ПАК СЪМ ТУК“, изречена на български и с финес, с лекота докарваш на недоброжелателите ти само обриви и стрес...

Нек‘во дуетче може да врътнем в скоро време. Ако не възразяваш – аз ще рецитирам на английски, научих 10 нови думи и вече официално ми станаха 20.

Имам чувството, че пропускам да ти кажа нещо съществено... Но щом не се сещам, явно не е важно. Виж само пиротехниката! Погледни тези 70 000 души... Толкова ми е яко, че от щастие не си спомням за какво ги събрах тези хора...“, отсече шоуменът Слави I.T. Не след дълго стартира нов разговор, но този път със самия себе си - за да разреши дилемата - дали да мине да хапне някъде суши, или да постои да погледа още малко фойерверките, след което да отиде и да хапне суши...

Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна!



* * *



Персонажите в публикация са избрани на случаен принцип, без да се влагат никакви лоши чувства към личността на всеки един!



* * *



Текстът е 100%-ова пародия, сътворена от отделни измислици, плод на психическата нестабилност на автора!





* * *