Зрителите решиха! Рафаел Пашамов и Оливия Николова отпадат от „Гласът на България“

Зрителският вот на финала на „Гласът на България“ определи на трето и четвърто място да се класират Рафаел Пашамов и Оливия Николова, видя HotArena.





Така за победата и голямата награда от 50 000 лева продължават да се борят талантите от отборите на Поли Генова и Иван Лечев – Виктория Динкова и Ния Петрова.





Борбата между четиримата финалисти беше изключително оспорвана. Всеки от тях изпя както по едно солово парче, така и по едно в дует със своя треньор. Поли Генова и Виктория Динкова представиха вечния хит „Вървят ли двама“, а соловото парче на варненката беше „What goes around... comes around“.





Гласовитата Ния Петрова се изяви с „With a little help from my friends“, преди на сцената да бъде подкрепена от Иван Лечев и Стефан Вълдобрев и парчето им „По-полека“. Вълдобрев изненада Ния с поканата да пее заедно с тях на някой от следващите концерти на „Обичайните заподозрени“.





Вълците-единаци, както се самоопределят Рафаел Пашамов и Графа, изпълниха едноименното парче на Влади Ампов. Солото на емоционалния талант пък беше с „Castle on the hill“. Финалистката на Камелия представи заедно с нея песента „Ти си“, с която преди години фолк дивата се превърна в звезда и всеобща любимка. В борбата си за място на финала Оливия изпълни „Come here for love“, подкрепена от приятеля си Ед, който свиреше на китара.