100 кила в трио с оперното сопрано Пламена Гиргинова и пианиста и композитор Мария Каракушева

Един необичаен проект се завръща с третия си сезон още по-провокиращ и вълнуващ.

Композиторът и класически пианист Мариа Каракушева и оперното сопрано Пламена Гиргинова са приготвили нова порция от знаменити поп- и рок-парчета, поднесени в класически стил и изпяти като оперни арии. Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode, Queen, Nirvana, Lady Gaga, Coldplay. Radiohead, Lenny Kravitz, David Bowie и други поп-икони, дискретно, с финес и леко подбутване се опитват да измесят Тоска и Мадам Бътърфлай от светлините на рампата.

Проектът на Мария и Пламена вече в два сезона успя да събере стотици верни последователи и продължава убедително да доказва, че за истински красивата музика наистина няма значение жанра, в който се представя. Grace on Air е удивителна възможност да подновите любовта си към някои от вечните парчета, виждайки и чувайки ги по съвършено нов начин. А и Станислав Йежи Лец твърди, че „операта е вечна, защото не съществува чак толкова глупаво нещо, което да не може да бъде изпято”.



Класическата интерпретация на поп-опуси като Come as you are (Nirvana), Paradise (Coldplay), Creep (Radiohead), Life on Mars (David Bowie), Bohemian Rhapsody (Queen), Strangelove (Depeche Mode) са артистично доказателство на факта, че истински гениалните музиканти, създават творби разпознаваеми и приложими във всеки сценичен жанр. Grace on Air е изключителен спектакъл, където всичко е във въздуха, създавайки феерия от глас и музикални интерпретации. Публиката също.



ГОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ – доста неочкавано, но.... СТО КИЛА! Концертът е в две части, започва от 21.00 часа на 4 октомври 2017 и щедро използва всички аудио-визуални възможности на Sofia Live Club.

Мария Каракушева е концертиращ пианист с много национални и международни награди, създател на авторска модерна класическа музика. Свири от 8 годишна и има множество награди от национални и международни клавирни конкурси. Известна е и с експерименталните си търсения в Classic In The House и Classic In The Jazz, където – също като в Grace ok air открива нови пространства за конвергенция между класическата музика и популярните аудио-изкуства.



През 2017-а година на голям интерес се радва проектът й с Мария Силвестър „Концерт за две Марии и едно пиано”, който съзаде рядък нов жанр – съчетание на класическа музика с класическа стенд ъп комедия. Повече за Мария Каракушева може да видите на www.karakusheva.com

Пламена Гиргинова също пее от малка и като солистка на детския радиохор има множество международни турнета. Сама тя е носител на ред национални и

международни награди за млади оперни таланти. Има роли в опери на Моцарт, Пучини, Равел и други, на сцената на националния оперен театър и на международни сцени.



През 2016-а особен интерес предизвиква участието й в проекта „Operville” на Иво Димчев, с когото изнасят мини турне в Брюксел, Амстердам, Виена, Цюрих, Берлин, Франкфурт и Париж. Пламена е известна и на DJ-сцената, като един от организаторите и авторите на изключително популярните Shame-партита.